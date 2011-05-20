-SURİYE'DE CUMA GERGİNLİĞİ: 9 ÖLÜ BEYRUT (A.A) - 20.05.2011 - Suriye'de, güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için gerçek mermi kullandığı olaylarda can kaybı sayısı 9'a yükseldi. Gösterilerin organize edilmesine yardımcı olan Yerel Koordinasyon Komiteleri, Humus kentinde 7, başkent Şam'ın banliyösü Daraya'da 1 ve Sanamein kentinin bir köyünde 1 kişinin öldüğünü açıkladı. Banyas kentindeki bir görgü tanığı, güvenlik güçlerinin protestocuları ateş ederek ve coplarla dağıtmaya çalıştığını, birkaç kişinin yaralandığını, yaralanan kişilerin arasında gösteriyi kameraya çeken bir kadının da bulunduğunu söyledi.