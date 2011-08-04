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Dünya

SURİYE'DE ÇOK PARTİLİ DÖNEM BAŞLIYOR ŞAM (A.A)

04 Ağustos 2011 19:01

-SURİYE'DE ÇOK PARTİLİ DÖNEM BAŞLIYOR ŞAM (A.A) - 04.08.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ülkede çok partili siyasi sistemi kabul eden yasa tasarısını onayladı. Resmi Sana ajansının haberinde, "Devlet Başkanı Esad'ın siyasi partiler yasasına ilişkin devlet başkanlığı kararnamesini bugün yayımladığı" belirtildi. Suriye'de hükümet geçen ay, siyasi partilerin kurulmasına olanak veren yasayı kabul etmişti. Bu yasaya göre, ''kurulacak siyasi partilerin anayasaya, demokratik ilkelere, yasalara bağlı ve özgürülük ile temel haklara saygılı'' olacağı belirtilmişti.

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