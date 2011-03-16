-SURİYE'DE ''CILIZ'' PROTESTO ŞAM (A.A) - 16.03.2011 - Suriye'nin başkenti Şam, dün ve bugün siyasi suçlulara af isteyen 100-150 kişilik iki grubun gösterisine sahne oldu. Güvenlik güçlerinin dünkü gösteriye müdahale etmezken, bugünkü 5 kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı önünde dün gösteri yapılacağının duyurulmasından sonra yoğun güvenlik önlemleri alındı. Gösterinin ardından alan bir süre güvenlik kordonu içinde tutuldu. Gösteriyi yapan grubun Facebook'ta alana hangi sokaklardan giriş yapılacağını gösteren şema çizmesi dahil, neredeyse her gün protesto çağrısında bulunan mesajlar yayımladığı dikkat çekiyor. Facebook'ta yaklaşık 45 bin üyesi bulunan site üzerinden haberleşen grubun üyelerinin bir bölümü Beşşar Esad yönetiminin devrilmesini isterken, bir bölümünün Esad'ı savunduğu, ancak polisi protesto ettiği ve yolsuzluğun üzerine gidilmesini istediği dikkat çekiyor. Grup, halkı Cuma günü ve 21 Mart için de gösteri yapmaya çağırıyor. Arap ülkelerini saran halk hareketi Suriye'de henüz kitlesel bir harekete dönüşmedi. Ülkede son iki ayda zaman zaman küçük çapta gösteriler yapıldı. Bu gösterilerde bir taraftan Devlet Başkanı Beşşar Esad'a destek sloganları atılırken, diğer taraftan polise duyulan öfke sloganlara yansıdı. Başkent Şam'da geçen haftalarda trafik polisi ile bir vatandaşın tartışmasına tepki gösteren vatandaşların polisin uygulamalarına karşı sloganlar atması üzerine İçişleri Bakanı olay yerine gelmiş ve olaya karışan polis hakkında işlem yapılacağını bildirmişti. Benzer bir olayın Tartus kentinde de yaşandığı biliniyor. Sanal alemde zaman zaman abartılı söylentiler yayılıyor. Örneğin dünkü gösteri çeşitli internet sitelerinde "binlerce Suriyelinin sokağa indiği" şeklinde yer aldı. Şam ve Lazkiye başta olmak üzere çeşitli kentlerde göstericileri protesto eden araç konvoyları da başka bir ayrıntı olarak ortaya çıkıyor. Arap dünyasında halk hareketlerinin başlamasıyla Suriye'de polisin halka çok nazik davrandığı dikkat çekerken, halkın ekonomik durumunun düzeltilmesi yönünde yapılan ayni ve nakdi yardımların miktarları artırıldı.