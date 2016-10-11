Suriye'de cihatçı örgütler arasında çatışma

Suriye'nin kuzeydoğusundaki İdlib eyaletinde cihatçı örgütler Ahrar'uş Şam ve Cund el-Aksa arasında çatışmalar yaşanıyor.

İngiltere merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi (SOHR), Şam yönetiminin çatışmalardan faydalanarak komşu Hama eyaletindeki bazı köyleri ve kasabaları geri aldığını açıkladı.

Ahrar'uş Şam, Suriye'deki en güçlü silahlı İslamcı gruplardan biri olarak tanımlanıyor.

Cund el-Aksa ise daha küçük bir İslamcı örgüt.

Ahrar'uş Şam, Türk yetkililerle iyi ilişkilere sahip olan bir örgüt olarak biliniyor.

Daha önce Suriye ordusuna karşı ortak hareket eden, ülkenin kuzeyinde oluşturulan Fetih Ordusu adlı çatı örgütünün de parçası olan iki grup arasında son dönemde gerginlik yaşanıyor.

Ahrar'uş Şam, Cund el-Aksa'yı IŞİD'le (Irak Şam İslam Devleti) bağlantılı olmakla suçluyor.

İki örgüt arasında 6 Ekim'de başlayan çatışmalar ilerleyen günlerde şiddetlendi.

Adını geçtiğimiz aylarda Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştiren Nusra Cephesi Pazar günü, Cund el-Aksa'nın bünyesine katıldığını söyledi.

Pazartesi günü de Ahrar'uş Şam ve Şam'ın Fethi Cephesi çatışmaların sona ermesi için bir anlaşma imzaladı.

Ancak SOHR buna karşın çatışmaların Salı günü de sürdüğünü bildirdi.