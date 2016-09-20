Suriye'de çatışmasızlık sona erdi, saldırılar yeniden başladı

Suriye'de, Moskova ve Washington'un öncülük ettiği ve Kurban Bayramı'nın ilk gününde uygulamaya sokulan çatışmasızlık, yedi günün ardından sona erdi.

Suriye hükümetinin çatışmasızlığın sona erdiğini açıklamasının ardından, mıuhaliflerin elindeki Doğu Halep'e Suriye ordusu ve Rus savaş uçaklarınca hava saldırıları düzenlendi.

Muhaliflere yakın İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Halep'te saldırıların yeniden başladığını doğruladı. Humus, Hama ve İdlib'de de hükümet güçlerinin hava saldırılarına devam ettiği belirtildi.

ABD ve Rusya, anlaşmayı uzatmanın yollarını aradıklarını açıklamıştı.

ABD'li ve Rus diplomatlar Suriye'deki durumu görüşmek üzere yarın New York'ta bir araya gelecek.

Suriye hükümeti bugün yaptığı açıklamada "terörist" olarak nitelediği muhalif grupların, çatışmasızlığın esaslarına uymadığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry "Basından önce anlaşmayı yürüten taraflarla konuşsalar daha iyi olurdu" diyerek Suriye hükümetinin açıklamasını eleştirdi.

Rusya ordu sözcüsü de Sergei Rudskoi de muhalif grupları "ateşkese uymamakla" suçladı ve Suriye hükümetinin anlaşmayı tek taraflı devam ettirmesinin anlamsız olduğunu belirtti.

Suriyeli yetkililer saldırıda 60'tan fazla askerin öldüğünü belirtti.

Çatışmasızlık süresince, kuşatma altındaki bölgelere yardım götürülmesi amaçlanmıştı. Ancak yardım tırlarının büyük bölümü sivillere ulaşamadı.

Sadece hükümet güçlerinin kuşatması altındaki Doğu Halep'te bile yaklaşık 275 bin sivil, gıda ve ilaç yardımı bekliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve İnsani Yardımlar Koordinatörü Stephen O'Brien Türkiye'den Suriye'ye geçmesi planlanan konvyoun yardım bekleyen yerlere ulaşamamasından "acı duyduğunu ve hayal kırıklığına uğradığını" belirtti.

Uluslararası Kızıl Haç Örgütü, Humus'un Talbiseh ilçesine ise bugün yardımın ulaştığını açıkladı.