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Dünya

SURİYE'DE ÇATIŞMALARDA 4 KİŞİ ÖLDÜ ŞAM(A.A)

18 Nisan 2011 10:49

-SURİYE'DE ÇATIŞMALARDA 4 KİŞİ ÖLDÜ ŞAM(A.A) - 18.04.2011 - Suriye'nin çeşitli kentlerinde akşam saatlerinde başlayan gösterilerin gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ettiği bildirildi. Akşam saatlerinde, silahlı grupların Humus kent girişindeki anayolları barikat kurarak kapattıkları, kentin dış kesimlerinde güvenlik güçleri ile silahlı grupların çatıştıkları belirtildi. Çatışmalar sırasında bir polisin hayatını kaybettiği öğrenildi. Çatışmaların artmasının ardından bölgeye bir askeri birlik sevk dildiği ve silahlı gruptan üç kişinin öldüğü, beşi asker 15 kişinin de yaralandığı bildirildi. Dünya Televizyonu, kentteki olaylara ilişkin haberinde, "uyuşturucu karteli olan bir grubun yaşadığı bir bölgede olayların meydana geldiğini, çatışmalarda yaralanan silahlı bir kişinin hastaneye kaldırıldığını ve bu kişinin Lübnan uyruklu olduğunun tespit edildiğini" öne sürdü. Televizyon, kentteki Telbise bölgesinde, "bazı meçhul kişilerin, bazı mahallelerde elektrikleri kestiğini ve bazı camilerdeki hoparlörlerden cihat çağrıları yapıldığını" iddia etti. Bu arada Lazkiye, Der'a, Halep, Şam kırsalında bazı bölgeler ve Tartus'a bağlı Banyas'ta da akşam saatlerinden itibaren gösteriler yapıldığı ve Lazkiye'de zaman zaman silah sesleri duyulduğu bildirildi.

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