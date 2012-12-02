Suriye'de çatışmalar sürüyor: 131 ölü

Suriye'de Beşşar Esed'e bağlı ordu birliklerinin çeşitli kentlerde yönetim karşıtlarının yoğun olduğu bölgelere hava destekli olarak düzenledikleri operasyonlar sonucu ölü sayısı 131'e yükseldi.



Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR), güvenlik güçlerinin hava, tank ve uzun menzilli toplarla başkent Şam'ın muhaliflerin yoğun olduğu bölgelere gerçekleştirdiği saldırılarda 48 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Şam'ın Mazamiye beldesine düzenlenen hava saldırısında yerleşim yerlerine düşen bombalar sonucunda yerle bir olan evlerde çok sayıda ölü ve yaralının çıkartıldığını aktaran SNHR, operasyonlarda Halep'te 25, İdlib'te 22, Dera ve Deyru'z Zor kentlerinde toplam 24, Rakka'da 8 ve iç kesimlerdeki Humus kentinde 4 olmak üzere ülke genelindeki operasyonlarda ölü sayısının 131'e çıktığını duyurdu.

Şam'ın Beyt Sahim beldesinin savaş uçaklarınca bombalandığını ve beldeye havan mermilerinin düşmesi sonucu çok sayıda yaralının olduğunu kaydeden Suriye Genel Devrim Konseyi ise beldenin güvenlik güçlerince kuşatıldığını açıkladı.

Bombardıman sonucunda yaralananlar için acil tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulduğuna işaret eden SRGC, halkın beldede yoğun ateş nedeniyle temel gıda ihtiyaçlarına da ulaşmakta güçlük yaşadığını dile getirdi.



Bir çocuk donarak öldü



Savaş uçaklarının Şam'ın Daraya beldesine saldırmasında onlarca evin yıkıldığını ve bazı evlerin de yandığını ifade eden SRGC, Ürdün'deki Suriyeli sığınmacıların kaldığı Zahteri mülteci kampında ise bir çocuğun soğuktan donarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Halep bölgesinde yönetime karşı silahlı Kürt grupların Özgür Suriye Ordusu'na bağlılıklarını bildirdiklerini belirten SRGC, birçok kentte operasyonların gece de devam ettiğini duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre ise güvenlik güçleri, ülke genelinde silahlı gruplara karşı düzenlediği operasyonlarda çok sayıda silahlı grubu etkisiz hale getirdi.



İnternet-telefon bağlantısı sağlandı



Suriye'de kesilen internet ve telefon bağlantıları yeniden sağlandı.

Ülkede çatışmalar nedeniyle telefon ve internet bağlantılarında son üç gündür sorun yaşanıyordu. Muhalifler uydu telefonu ve radyo üzerinden dış dünyayla bağlantı kuruyordu.

Çatışmalar nedeniyle kapanan Şam Havaalanı da yeniden faaliyete geçti.