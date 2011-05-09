Suriye'de çatışmalar Şam'a sıçradı

T24- Suriye ordusunun başkent Şam'ın batısında yer alan banliyö semti Muadhamiye'yi kordon altına aldığı ve yoğun çatışma seslerinin duyulduğu bildiriliyor.

BBC Türkçe'de yayımlanan (9 Mayıs 2011) haber şöyle:







Reform yanlısı eylemcilerin internet sitelerinde, banliyö semti üzerine dumanların yükseldiği, ayrıca elektrik ve iletişim hatlarının kesildiği yazılı.

Şam'ın yanısıra Suriye güvenlik güçleri başkentin kuzeyinde yer alan Hums, güneyde Dera ve sahil kenti Banyas'ta da hükümet karşıtı protestoları bastırmaya çalışıyor.

Suriyeli yetkililer, üç kent ve çevresindeki olaylarda altı güvenlik görevlisinin öldüğünü söylüyor.

Pazar günü Hums kentinden gelen silahlı çatışma haberlerinde, ölenler arasında 12 yaşında bir çocuğun da olduğu bildirildi.

Hums'ta tanklarla destekli askerlerin cumartesi gecesinden beri evlere baskın düzenleyerek çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı söyleniyor.

Suriye devlet televizyonu ayrıca, silahlı kişilerin Hums yakınlarında yola pusu kurarak bir minibüsteki 10 işçiyi öldürdüklerini billdirdi.

Yabancı gazetecilerin giriş yapması yasaklanan Suriye'den gelen haberlerin bağımsız kaynaklarca doğrulanması zor.

Cumhurbaşkanı Esad karşıtı eylemciler, yüzlerce kişinin gözaltına alındığını söylüyor.



Gösterilerin bilançosu

Suriye'de yedi hafta önce başlayan protestolarda şimdiye kadar en az 500 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Eylemlerde toplam 2500 kişinin de gözaltına alındığı öne sürülüyor.

Protestocular, daha fazla siyasi ve sosyal özgürlük talep ediyor, kimi gruplar ise Esad rejiminin sona ermesi çağrısını yapıyor.

Suriye İçişleri Bakanlığı, göstericilere teslim olmaları ve ellerinde olan her türlü silahı da teslim etmeleri için 15 Mayıs'a kadar süre tanıdıklarını açıkladı.

ABD yönetimi, Suriye ordusunun eylemcilere karşı düzenlediği baskınları "barbarca" diye niteledi. İtalya da gösterilerin bastırılmasını kınadı.

İtalya ayrıca Avrupa Birliği'ne Suriye'ye yaptırım uygulanması çağrısı yaptığını açıkladı.

BM Genel Sekreteri Ban ki Moon da Cumhurbaşkanı Esad'a muhalefete yönelik baskıya son verme çağrısında bulundu.