Suriye'de çatışmalar alevlendi: Ceylanpınar'da okullar tatil edildi

Suriye'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn İlçesi'nde, Özgür Suriye Ordusu ile PYD arasında dün başlayan çatışmalar devam ediyor.

Silah seslerinin susmadığı ve çatışmaların tedirginlik yarattığı Ceylanpınar'da okullarda eğitime ara verilirken, hoparlörlerden vatandaşlara dışarı çıkmamaları yönünde uyarı anonsları yapılıyor.

Ceylanpınar'ın karşısında bulunan 60 bin nüfuslu Kürt ve Arap kökenli insanların yaşadığı Rasulayn'da geçen Kasım ayında ordu birlikleri ile muhalifler arasında çatışma çıktı. Günlerce süren şiddetli çatışmaların ardından ilçenin kontrolü Özgür Suriye Ordusu'nun eline geçti.

Ordu birliklerinin top atışı yaptığı Rasulayn, daha sonra günlerce savaş uçakları tarafından defalarca bombalandı. Bombardıman sırasında onlarca kişi öldü. Kontrolün tamamen muhaliflere geçmesinin ardından bu kez Özgür Suriye Ordusu mensupları ile PYD güçleri arasında çatışma çıktı.

Günlerce süren çatışmaların ardından taraflar birbiriyle anlaşmaya varınca silahlar sustu ve hayat normale döndü. Zaman zaman Suriye tarafından seken kurşunlar Türkiye'deki vatandaşların yaralanmasına neden oldu, tüm bu yaşanan süreçte öğrenciler günlerce okula gidemedi.

Anlaşmaya varmalarına rağmen husumetlerini sonlandırmayan ve birbirlerinden Rasulayn'ı terk etmesini isteyen muhalifler ile PYD güçleri arasında dün öğleden sonra yeniden çatışma çıktı. Öğleden sonra başlayan çatışmalarda çok sayıda kişi öldü, yaralanan onlarca muhalif ise sınırı geçirilerek getirildikleri Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde tedavi edilmeye başlandı. Gerginlik üzerine sınır hattında yoğun güvenlik önlemi alındı.

Uzun süren sessizliğin bozulmasıyla birlikte Rasulayn'dan yeniden duyulan silah ve patlama sesleri gece boyu sürdü. Gece boyu devam eden silah ve patlama sesleri ilçede büyük panik ve korku yaşanmasına neden oldu. İnsanlar sokağa çıkamazken, sürekli yaralıların sınırı geçirilerek getirilmesi ve çatışmaların süreceğinin iddia edilmesi Türkiye'de korkunun artmasına yol açtı.

Gece boyu devam eden çatışmalar sırasında Suriye tarafından ateşlenen bir silahtan çıkan mermi Türkiye tarafına geldi ve sınır hattında bulunduğu öğrenilen Mehmet Ali Tekin isimli vatandaşın yaralanmasına neden oldu. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne getirilen Tekin, burada yapılan ilk müdahale sonrası yakınları tarafından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü.

Gece boyu silah seslerinin kesilmemesi üzerine yetkililer okulların tatil edilmesini kararlaştırdı. Gece alınan bu karar belediye hoparlörlerinden yapılan anonslar ile vatandaşlara duyuruldu. Gece uyudukları için tatil kararından haberleri olmayan bazı öğrenciler ise sabah geldikleri okullarının kapalı olduğunu ve eğitime ara verildiğini öğrenince yeniden evlerine döndü.

Dün başlayan ve gece boyu devam eden çatışmalar günün ilk saatlerinden itibaren şiddetini artırarak sürdü. Türkiye sınırına birkaç yüz metre uzaklıktaki Rasulayn'dan yükselen silah sesleri Ceylanpınar'da korkuya neden olurken, iç kesimlerde şiddetli şekilde süren çatışmalarda çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi. Hem Özgür Suriye Ordusu hem de PYD'nin Rasulayn'a takviye güç gönderdiği iddiası çatışmaların devam edeceği şeklinde yorumlandı.

Uzun süren çatışmalar sırasında büyük tedirginlik yaşayan Ceylanpınarlı vatandaşlar, "Hayatın normale dönmeye başladığı günlerde tekrar silah seslerinin duyulmasıyla yeniden korkmaya başladık. Günlerce evlerimizden dışarı çıkamamıştık ve şimdi yeniden çatışmalar başladı. Silah seslerinden uyuyamadığımız için geceyi diken üzerinde geçirdik. Biran önce çatışmaların son bulmasını ve huzurlu günlerimize dönmeyi umuyoruz" dedi.

Çatışmaların halen sürdüğü Rasulayn'da, sınırı aşabilecek kurşunların vatandaşların yaralanmasına neden olabileceği ihtimali üzerine belediye hoparlörlerinden vatandaşlara dışarı çıkmamaları yönünde uyarı anonsları yapıldı. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonsta; sınır hattından uzak durulması, yüksek katlardan aşağı inilmesi, pencerelere yaklaşılmaması istendi. Güvenlik amacıyla yapılan bu uyarı sonrası Ceylanpınar sokaklarının önemli ölçüde boş olduğu gözlendi,

Yaşananların ardından Suriye sınırında güvenlik önlemleri de artırıldı. Sınır hattında nöbet tutan askerlerin sayısı artırılırken, zırhlı araçlar ile de sık sık devriye dolaşıldığı görüldü. Askerlerin yanı sıra polisler de sınır hattı güzergahı üzerinde zırhlı araçlar ile dolaşıp, vatandaşlardan güvenli noktalara gitmeleri uyarısında bulundu.

Yaşanan çatışmaların ardından tedirginlik yaşayan bazı Suriyeliler'in yanlarına aldıkları çocukları ve bazı eşyalarıyla sınırı geçerek Türkiye'ye geldikleri görüldü.