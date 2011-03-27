-SURİYE'DE ÇATIŞMALAR: 12 ÖLÜ ŞAM (A.A) - 27.03.2011 - Suriye'nin Lazkiye kentinde çıkan çatışmalarda son iki günde 12 kişinin öldüğü bildirildi. Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'ın danışmanı Busseyna Şaban, ülkenin kuzeybatısındaki liman kenti Lazkiye'de 2 günde meydana gelen çatışmalarda 10 asker ve sivil ile 2 silahlı kişinin öldüğünü belirtti. Çatışmalarda çoğu güvenlik gücü mensubu 200 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Buseyna Şaban, Cumhurbaşkanı Esad'ın kısa bir süre içinde halka sesleneceğini de söyledi. Bu arada Suriyeli yetkililerin, Dera kentinde okul duvarlarına slogan yazan 15 çocuk ile siyasi tutukluların bırakılması için eylem yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 17 kişiyi serbest bıraktığı bildirildi. Bırakılanlar arasında, Dera kentinde tutuklanan eylemci Diana Cavabra'nın da yer aldığı belirtildi.