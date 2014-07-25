Suriye'de çarşıya saldırı; 13 ölü

Suriye'nin başkenti Şam'da, muhaliflerin denetiminde yer alan Doğu Guta bölgesindeki Zibdiye beldesindeki çarşıya düzenlenen saldırıda, 13 kişinin öldüğü, 100 kişinin yaralandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, muhalif yapılanmalardan sorumlusu Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC) tarafından yapılan açıklamada, Suriye askerlerinin başkentin Doğu Guta bölgesinde yer alan muhaliflerin kontrolünde olan Zibdiye belde çarşısına yerden yere atılan füzelerle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda, arasında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 100 kişinin yaralandığı kaydedildi.