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Dünya

SURİYE'DE CAN KAYBI ARTIYOR AMMAN (A.A)

18 Haziran 2011 03:01

-SURİYE'DE CAN KAYBI ARTIYOR AMMAN (A.A) - 17.06.2011 - Suriye'de, güvenlik güçlerinin açtığı ateşte ölenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi. Protestoları izleyip belgeleyen Yerel Koordinasyon Komiteleri, ülkenin çeşitli kentlerinde Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın görevinden ayrılması talebiyle yapılan protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 16 kişinin öldüğünü açıkladı. Söz konusu açıklamada, Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te de ilk kez bir protestocunun öldüğü belirtildi. -ŞAM'DA 3 POLİS YARALANDI- Başkent Şam'da, 3 polisin silahlı kişilerce yaralandığı bildirildi. Resmi Suriye haber ajansı SANA'nın haberinde, 3 polisin silahlı kişilerin ateş açması sonucu yaralandığı belirtildi, ancak ayrıntılı bilgi verilmedi. SANA ajansı, Humus kentindeki Hay Haşiş semtinde de bazı polislerin yaralandığını duyurduğu haberinde, "Sabotajcıların kentte önemli sokakları lastik yakarak kapattığını ve arabalara hasar verdiğini" belirtti.

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