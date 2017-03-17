Suriye'de camiye hava saldırısı

Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırının Atarib kentine bağlı muhaliflerin elindeki El Cinneh köyündeki camiye düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda çoğu sivil 42 kişinin hayatını kaybettiği 100'den fazla insanın yaralandığı belirtildi. Suriyeli muhaliflerin yönetimindeki Idlib Basın Merkezi ise en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada saldırının sabah namazı sırasında düzenlendiği ve dolayısıyla caminin dolu olduğu belirtildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abülrahman "Birçok insan hala enkaz altında bulunuyor ve ölenlerin sayısının artacağına inanıyoruz” dedi. Muhaliflerin verdiği bilgilere göre camide hava operasyonu olduğu sırada 300 kişi bulunuyordu.

Suriye ve Rusya Ordusuna bağlı uçaklar Suriye'deki iç savaş süresince İdlib ve Halep vilayetlerinde çok sayıda hava operasyonu düzenledi. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon da son aylarda bu bölgelerde cihatçı grupları hedef alan hava operasyonları yapmıştı.

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AFP, DPA / EC, BÖ