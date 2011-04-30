-SURİYE'DE CAMİYE BASKIN: 4 ÖLÜ AMMAN (A.A) - 30.04.2011 - Tank birlikleri ve helikopter destekli Suriye güvenlik güçlerinin, ülkenin güneyindeki Dera kentinin tarihi kesiminde bulunan ve demokrasi yanlısı göstericilerin buluşma noktası haline gelen Ömeri Camisi'nin kontrolünü ele geçirmek üzere düzenledikleri baskının 90 dakika sürdüğü ve açılan ateş sonucu 4 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Görgü tanıklarından Abdullah Ebuzeyd, caminin imamı Şeyh Ahmet Sayasna'nın oğlu Usame Ahmet'in baskında öldüğünü, baskın sırasında açılan tank ateşi sırasında da cami yakınında bulunan bir evin hedef olması sonucu bir kadınla iki kızının öldüğünü belirtti. Görgü tanığı Ebuzeyd'e göre, ağır makinalı silahlar kullanan güvenlik güçleri, camiye helikopterlerden indirme yaptı.