"Suriye'de cami vuruldu, çoğu sivil 42 kişi öldü" iddiasına ABD'den cevap: El Kaide yöneticilerini vurduk!

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin elindeki Atarib ilçesi Cina yakınlarındaki bir camiye hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. SOHR ölü sayısının çoğu sivil en az 42 olduğunu 100'den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise, Halep'in Cina köyü yakınlarında bir hava saldırısı gerçekleştirdiklerini kabul etti. Konuyla ilgili ilk yazılı açıklamasında söz konusu saldırının İdlib'de gerçekleştirildiğini kaydeden CENTCOM, "El Kaide'ye ait bir toplanma yerinin vurulduğunu ve çok sayıda teröristin öldürüldüğünü" iddia etti.

Öte yandan Anadolu Ajansı saldırıda 58 kişinin öldüğünü bildirdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırı sırasında camide 300'e yakın kişi bulunduğu belirtiliyor.

Cina köyündeki sivil savunma yetkililerinden Yahya Cevad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir savaş uçağı Halep'in Etarib ilçesi yakınlarındaki Cina köyünde namaz esansında bir camiyi bombaladı" dedi.

Cevad, saldırı sonucu onlarca kişinin yaralandığını, enkaz altından çıkartılan ölü sayısının 24'ten 58'e yükseldiğini belirterek, "Sivil savunma ekipleri saldırıya maruz kalan caminin enkazı altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Camide 200 ila 300 arasında kişi vardı" diye konuştu.

Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydeden Cevad, "Sivil savunma ekipleri ile köy halkı enkaz altında olanlara kısıtlı imkanlarla ulaşmaya çalıyor. Savaş uçağının ibadet yerini vurması kabul edilir bir şey değil.” değerlendirmesinde bulundu.

Sahadan bilgi akışı sağlayan Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, caminin akşam namazı için gelenlerle dolu olduğunu ifade etti.

Camiye yönelik bombalı saldırı, başkent Şam’da adalet sarayında yönelik intihar saldırısından sadece bir gün sonra yaşandı. Başkentteki saldırıda 31 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD saldırıyı kabul etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Halep'in Cina köyü yakınlarında bir hava saldırısı gerçekleştirdiklerini kabul etti. Konuyla ilgili ilk yazılı açıklamasında söz konusu saldırının İdlib'de gerçekleştirildiğini kaydeden CENTCOM, "El Kaide'ye ait bir toplanma yerinin vurulduğunu ve çok sayıda teröristin öldürüldüğünü" iddia etmişti.

AA muhabirinin, İdlib'deki saldırı ile Cina köyündeki saldırının aynı saldırılar olup olmadığı şeklindeki sorusuna cevap veren bir CENTCOM yetkilisi, saldırının İdlib'de değil Halep'in Cina köyü yakınlarında gerçekleştirildiğini kabul etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile CENTCOM söz konusu olayı incelediklerini ve detayları paylaşacaklarını kaydederken, saldırının söz konusu cami saldırısı olabileceğini inkar etmedi.

Diyanet İşleri Başkanı'ndan ilk tepki

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, saldırıyı Twitter hesabından yaptığı açıklamada kınayarak, "Bir insanı secdedeyken öldürmenin ve bir mabedin göğsünü delmenin hem Allah katında hem de insanlık önünde hiçbir açıklaması olamaz" ifadelerini kullandı.