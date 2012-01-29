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Dünya

Suriye'de bugün 16 asker öldürüldü BEYRUT (A.A)

29 Ocak 2012 15:03

-Suriye'de bugün 16 asker öldürüldü BEYRUT (A.A) - 29.01.2012 - Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bugün 16 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.  Gözlemevi, İdlib'in Cebel El Zaviye bölgesinde askerlere yapılan saldırı sonucunda 10 askerin öldüğünü ve Şam'ın Sahnaya bölgesinde bir el bombasının patlaması sonucunda 6 askerin hayatını kaybettiğini kaydetti. Öte yandan Suriye Genel Devrim Konseyi, bugün ülke genelinde yapılan operasyonlarda ve çıkan çatışmalarda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bir çok kişinin de yaralandığını belirtti. Konsey, askeri operasyonların Hama, Humus ve Şam çevresinde şiddetli bir şekilde devam ettiğinin altını çizdi.

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