Suriye’de borsa kuruldu

Suriye'de üç yıl önce kurulmasına karar verilen borsa işlemlere başladı.



Maliye Bakanı Muhammed El Hüseyin, Şam Menkul Kıymetler Borsası'nın açılışı için düzenlenen törende açılış zilini çalarak, işlemleri resmen başlattı. Haftanın iki günü hizmet verecek borsada, şimdilik 6 şirketin hisseleri işlem görecek.



Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, hükümetin piyasa ekonomisine geçişi planı kapsamında borsanın kurulması için Ekim 2006'da bir kararname yayımlamıştı.



Borsanın açılışı devletin büyük oranda söz sahibi olduğu ekonominin liberalleşmesindeki son adım olarak değerlendiriliyor.



Suriye'de iktidardaki Baas Partisi 2005 yılında resmen "sosyal piyasa ekonomisine" geçiş planını kabul etmişti.



