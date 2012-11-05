Suriye'de bombalı saldırı: En az 50 ölü

Suriye'de bir otomobile yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu en az 50 kişinin hayatını kaybetti.

Suriye muhalefeti kendisine yeni bir strateji belirlemek için Katar'ın başkenti Doha'da toplanırken, ülkede şiddet olayları devam ediyor.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın Suriyeli muhaliflere dayandırdığı habere göre, Hama'da bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda en az 50 asker öldürüldü.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütü El Kaide'ye yakınlığıyla bilinen El Nusra Cephesi üyesi bir militanın Hama'da bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda en az 50 askerin öldüğünü açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdulrahman, Hama'da meydana gelen intihar saldırısı sonucu Suriye askerleri ve Esed yanlılarından oluşan en az 50 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

Abdulrahman, "(El Kaide uzantısı) El Nusra Cephesi'nden bir savaşçı Hama şehrinin dışında düzenlediği saldırıda kendisini havaya uçurdu. En az 50 kişi öldü" dedi.