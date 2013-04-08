Suriye'de bombalı intihar saldırısı: 15 ölü

Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde yine bombalı intihar saldırısı düzenlendi. El Kaide bağlantılı gruplarca düzenlendiği sanılan saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti.

Suriye ’de 2 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta, bir kez daha aralarında çocukların da olduğu siviller hedef oldu. Başkent Şam'ın merkezindeki Seb'a Bahrat Meydanı ile Şehbender Meydanı arasında, bugün bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu, 15 kişi öldü, 53 kişi yaralandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Şam'daki Seb'a Bahrat Meydanı ile Şehbender Meydanı arasındaki Merkez Bankası yakınlarında bomba yüklü aracın patlaması sonucu, 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 53 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Bir intihar eylemcisinin gerçekleştirdiği sanılan patlamanın, Selim Buhari İlköğretim Okulu yakınlarında meydana geldiği ve bu yüzden ölü ve yaralılar arasında ilkokul çocuklarının da olduğu belirtiliyor.

Patlamanın olduğu alanda büyük maddi hasar meydana gelirken, bölgedeki tüm yollar trafiğe kapatıldı.

Muhaliflere ait Şam Haber Ağı (SNN), patlamanın olduğu bölgede uzun zamandır yoğun güvenlik önlemleri alındığını ve araç trafiğinin Esad güçleri tarafından kontrol edildiğine dikkati çekerek patlamanın Esad yönetimi tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Ancak özellikle El Kaide ile bağlantılı grupların başta Şam ve Halep olmak üzere Suriye’nin çeşitli kentlerinde bu tür bombalı saldırılara giriştiği biliniyor. Suriye yönetimine karşı savaşan El Kaide bağlantılı gruplar bombalı saldırılarla asayiş ve can güvenliği sorunu yaratarak yönetimin kent merkezlerindeki hakimiyetini kırmayı amaçlıyor.

Şam merkezine en son Şubat ayı sonunda düzenlenen bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmiş, 200’den fazla kişi de yaralanmıştı.

'ÖSO Şam'da tutunamadı'

Bu arada El-Kuds el-Arabi gazetesi, Özgür Suriye Ordusu’nun, başkent Şam'ı ele geçirmek için başlattığı 'beşinci büyük Şam savaşı'nda da mağlup olduğu yönünde bir haber-analiz yayınladı.

Gazetenin Şam muhabiri Kamil Sakr, muhalif aktivistlere dayandırdığı ve Suriyeli muhaliflerin başkent Şam'ı ele geçirmek için başlattıkları beşinci savaştan da mağlup olarak çıktığını belirttiği haberinde, Modamiye, Daraya, Berza, el-Guta, Duma ve el-Kadem dahil Şam'ın banliyölerindeki ÖSO birliklerinin Suriye Ordusu'na karşı ağır kayıplar verdiğini ve mühimmat sıkıntısı yaşadığını yazdı.

Özgür Suriye Ordusu ve diğer silahlı gruplar, geçtiğimiz yaz aylarından itibaren birkaç kez Şam merkezine giremeye teşebbüs etmiş ancak başaramamıştı.