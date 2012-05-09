Suriye'de BM gözlemcilerine saldırı

Suriye'de Birleşmiş Milletler gözlemcilerini taşıyan konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi. AP, gözlemcilerin geçişinden saniyeler sonra bir patlama olduğunu ve patlamanın konvoya eşlik eden askeri kamyonu hedef aldığını bildirdi.

İlk belirlemelere göre gözlemcilerin 100 metre gerisinde meydana gelen patlamada, konvoyu korumakla görevli en az 6 asker yaralandı.

Konvoyda gözlemci heyetinin başkanı General Robert Mood da bulunuyordu. Patlamada konvoyda bulunan 13 kişiden hiçbiri yaralanmadı.

Muhalifler rejimi suçladı

Suriye muhalefeti, Esad rejimini, saldırının arkasında olmakla suçladı. Suriye Ulusal Konseyi yetkililerinden Samir Naşar, Suriye halkı gözlemcilerin sayısının artmasını isterken, bu tür saldırılarla Beşşar Esed rejiminin gözlemcileri ülkeden uzak tutmayı amaçladığını belirtti.

Esad'ın milislerine saldırı

Diğer yandan muhalifler, Esad'a bağlı milisleri taşıyan bir otobüse saldırdıklarını ve 7 milisi öldürdüklerini duyurdu. Saldırının başkent Şam'ın kenar mahallelerinde gerçekleştiği bildirildi.