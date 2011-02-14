-SURİYE'DE BLOG YAZARI KIZA 5 YIL HAPİS LONDRA (A.A) - 14.02.2011 - Suriye'de blog yazarı 19 yaşında bir genç kızın, yabancı bir ülkeye istihbarat sağlama suçlamasından Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme kuruluşu, Şam'daki Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin bugün genç blog yazarı Tal El Malluhi'yi yabancı bir devlete bilgi sağlamaktan suçlu bulunarak 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi. İnsan hakları kuruluşu, Aralık 2009'da Suriye makamları tarafından tutuklanan 19 yaşındaki liseli El Malluhi'nin, şu anki Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ölen babası Hafız Esad iktidarının eski bir bakanının torunu olduğunu belirtti. El Vatan gazetesi, ekimde genç kızın ABD'nin Kahire Büyükelçiliği hesabına casusluk yapmakla suçlandığını yazmıştı. ABD, cumartesi günü El Malluhi'nin "gizlice yargılanmasını" kınayarak, genç kızın serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.