Suriye'de bir milyon kişi kuşatma altında

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Stephen O'Brien, Suriye'de halihazırda yaklaşık bir milyon kişinin kuşama altındaki bölgelerde yaşadığını açıkladı. O'Brien bundan altı ay önce kuşatma altındaki kent ve köylerde yaşayanların sayısının yarım milyonun altında olduğuna vurgu yaptı.

Stephen O'Brien'ın kamuoyuyla paylaştığı verilere göre şu anda Suriye'de 974 bin 080 kişi kuşatma altındaki kent ve köylerde yaşıyor. Altı ay önce ise 486 bin 700 kişi kuşatma altında yaşıyordu.

Kuşatma altında bulunan bölgelere acilen insani yardım desteği gerekiyor. Ancak insani yardım taşıyan yardım konvoyları yaşanan yoğun çatışmalar nedeniyle hedeflerine çoğu zaman ulaşamıyor.

Sadece Halep'in doğusundaki kuşatma altında bulunan bölgelerde yaklaşık 250 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Bu kişiler açlık ve susuzlukla pençeleşiyor, tıbbi destekten de neredeyse tamamen yoksun durumdalar.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) geçen pazar günü açıkladığı bilgilere göre şu anda Halep'in doğusunda hizmet veren bir hastane bulunmuyor.

'Savaş suçu'

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Suriye hava kuvvetlerinin Halep'e yönelik yoğun saldırılarını ağır bir dille eleştirdi. Ban "birçok Suriyeli sivilin öldürüldüğü ve sakat bırakıldığı" saldırıları savaş suçu olarak değerlendirdi.

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AFP/dpa,BW/BÖ