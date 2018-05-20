"Suriye'de bir günde neredeyse 400 kişi evlerine döndü"

Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi başkanı Yuriy Yevtuşenko, Humus, Deyr ez Zor ve Doğu Guta bölgelerinde son bir günde neredeyse 400 kişinin evlerine döndüklerini duyurdu.

Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi başkanı Yuriy Yevtuşenko, konuya ilişkin açıklamasında, “Son 24 saat içinde Humus’ta 221, Deyr ez Zor’da (Fırat Nehri’nin doğu kıyısında) 45, Doğu Guta’da 107 kişi evlerine döndü” diye konuştu.

İnsani durumun iyileştirilmesi, ihtiyaç duyan kişilere sağlık hizmetlerinin verilmesi ve Suriyelilerin en acil ihtiyaçlarının karşılanması görevlerinin Ateşkesi izleme merkezinin faaliyetlerinde öncelikli olduğunu ifade eden Yevtuşenko, sözlerine şöyle devam etti:

"Merkezimiz, Deyer ez Zor’un Tabiya yerleşimine ve Halep'in Balas yerleşimine insani yardım sağladı. İnsani yardımın toplam ağırlığı 5 ton İnsanlara 890 yemek takımı ve taze ekmek verilir. İnsani yardımın toplam ağırlığı 5 tondu. Rus askeri doktorlar son 24 saatte 15’i çocuk 23 Suriyeliye sağlık yardımı yaptı. Yıkılmış sosyal altyapının yenilenmesi ve istikrarın sağlanması, insanların daha önce yaşadıkları yerlere geri dönmelerine katkı sağlıyor."

"Halep, lazkiye, Hama ve Der'a'da ateşkes ihaleleri devam ediyor"

Suriye’nin Halep, Lazkiye, Hama ve Der’a bölgelerinde ateşkes ihlallerinin devam ettiğini söyleyen Tümgeneral Yevtuşenko, şöyle konuştu:

“İran-Rusya-Türkiye ortak koordinasyon merkezi, son 24 saat içinde Halep, Lazkiye, Hama ve Der’a eyaletlerinde yasadışı silahlı gruplar tarafından ateşkes ihlallerini kaydetmeye devam etti.”