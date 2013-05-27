Muhabir, keskin nişancının kurşunuyla hayatını kaybetti

Suriye'de rejim yanlısı İhbariye televizyonu muhabiri Yara Abbas, muhalif bir keskin nişancının kurşunlarıyla yaşamını yitirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Esed yanlısı özel İhbariye televizyonu muhabiri Yara Abbas'ın Kusayr'deki Dabaa Askeri Havaalanı yakınlarında keskin bir nişancının kurşunlarıyla yaşamını yitirdiğini açıkladı. Muhaliflerin rejim yanlısı gazetecileri, özellikle cephede hedef aldığı iddia edildi.

Suriye Enformasyon Bakanlığı da, 26 yaşındaki Yara Abbas'ın çatışma sırasında kurşunlara hedef olduğunu açıklamakla yetti.

Muhaliflerin oluşturduğu Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, Yara Abbas'la birlikte İhbariye televizyonu ekibinin birçok üyesinin de yaralandığını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl da İhbariye televizyonu muhabiri Muhammer el-Ekrem, Deyru'z Zor'da, Ebu Yahya Şam yakınlarında hayatını kaybetmişti.

İhbariye televizyonunun merkezine 27 Haziran 2012'de düzenlenen bombalı saldırıda da en az 7 kanal çalışanı yaşamını yitirmişti.

150 gazeteci öldü

Suriye Gazeteciler Sendikası, iç savaşın başlamasından bu yana 150'den fazla gazetecinin çatışmalarda kurban olduğunu açıkladı. Hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının sivil gazeteci ya da profesyonel medya için çalışan gönüllü muhabirler olduğu belirtildi.

Kusayr Esed'in denetiminde

Suriye'de çatışmaların yoğunlaştığı stratejik önemdeki Kusayr kasabasının büyük bir kısmının Hizbullah desteğiyle, Esed'e bağlı ordunun denetimine geçtiği belirtildi.