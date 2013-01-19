Suriye’de bir gazeteci daha öldürüldü

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Suriye’de görev yapan El Cezire Muhabiri Muhammed El Müsaleme vurularak hayatını kaybetti.



Suriye'deki iç savaşta bir gazeteci daha yaşamını yitirdi.

Katar merkezli El Cezire televizyonu, kurumda görev yapan 33 yaşındaki Muhammed El Müsaleme’nin Dera'da çatışma hattında görev yaptığı sırada vurulduğu belirtildi.

1 yıldır El Cezire'de çalışan Müsaleme'nin ailesinin Ürdün'e sığındığı belirtildi.

Muhammed El Müsaleme, daha önce de istihbarat birimlerince tutuklandığı ifade edildi.



Fransız gazeteci Kilis'te can verdi



Suriye'de Perşembe günü de Fransız gazeteci Yves Debay Halep'te vurulmuştu. Debay, muhaliflerin yardımıyla getirildiği Kilis'te hayatını kaybetmişti.

Bu arada Suriye'nin Halep kentinde de bir patlama meydana geldi. Halep'te hükümetin kontrolündeki bölgede gerçekleşen patlamada bir bina yıkıldı. Olayda 12 kişi yaşamını yitirdi.

Hükümet, patlamaya bir roketin yol açtığını belirterek olaydan muhalifleri sorumlu tuttu. Muhalifler ise hükümeti suçladı.