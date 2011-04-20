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Dünya

Suriye'de binlerce öğrenci protesto yaptı

Suriye'de binlerce öğrenci, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın reform yönündeki açıklamalarına karşın yönetim karşıtı gösteri yaptı.

20 Nisan 2011 03:00

T24 - Suriye'de binlerce öğrenci, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın reform yönündeki açıklamalarına karşın yönetim karşıtı gösteri yaptı.

Dera ve yakındaki bölgelerden gelen 4 bin kadar üniversite öğrencisi kentteki El Ömeri camisi yakınında gösteride bulundu. Eylemciler, bugün Halep üniversitesinden öğrencilerin de gösteri yaptığını söylediler.

Suriye yönetimi dün 50 yıldır geçerli olan olağanüstü hale son verdiğini açıkladı ancak protestocular Esad'ın sadece zaman kazanmaya çalıştığını düşünüyor.

Protestocular gösterileri sürdüreceklerini belirtirken güneydeki Dera kentinden bir gösterici "cuma günü büyük bir gösteri için hazırlanıyoruz" dedi. Humus kentinden bir eylemci de cuma günü için gösteri hazırlığı yaptıklarını söyledi.

Son günlerde protesto hareketinin önemli bir eşiği aştığı ve artık artan sayıda vatandaşın rejimin devrilmesinden daha azına razı olmadığı belirtiliyor. Protestocuların ana talebi daha önce olağanüstü hal yasalarının kalkmasıydı.


Başmüftünün taraf değiştirdi iddiası


Suriye Başmüftüsü Şeyh Ahmed Bedreddin Hassun, ülke basınına yaptığı açıklamada, "göstericilerin tarafına geçtiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu" söyledi.

Hassun, "iddianın El Arabiya televizyonu tarafından ortaya atıldığını" belirterek, yaptığı bir açıklamadan alınan söz konusu cümlenin çarpıtıldığını ifade etti.

El Arabiya televizyon kanalı, Hassun'un ülkedeki olaylarla ilişkin bir demecinde, "bu olay, hürriyet ile ilgilidir" ifadesini kullandığını, bu ifadenin de Hassun'un göstericilerin tarafında yer aldığını gösterdiğini öne sürmüştü.

Haberlerde, Hassun'un "ulusal birliğin korunması, dini kanaat önderlerinin yönetimle paralel hareket etmesinin sağlanması ve Dera başta olmak üzere çeşitli kentlerde gösteri yapanların sakinleştirilmesi için aktif bir şekilde çalıştığına" vurgu yapıldı.


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