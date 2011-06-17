-SURİYE'DE BİLANÇO ARTIYOR BEYRUT (A.A) - 17.06.2011 - Suriye'de güvenlik güçlerinin açtığı ateşte ölenlerin sayısı 8'e çıktı. Protestoları izleyip belgeleyen Yerel Koordinasyon Komiteleri, Humus'ta 3 kişinin, Deir Ezzur'da 2 kişinin, Şam'ın dış kesimindeki Haresta'da 2 kişinin ve güneydeki Dael köyünde de 1 gencin öldüğünü duyurdu. Suriye'nin çeşitli şehirlerinde, cuma namazının ardından binlerce kişinin Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetiminin yıkılması talebiyle gösteri yaptığı bildiriliyor. Ülkenin batısındaki Banyas kentinde de güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açtığı, ölenler bulunduğu bildirilmişti.