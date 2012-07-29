Suriye'de bazı bölgelere Öcalan posterleri ve PKK bayrakları asıldı

Suriye’nin Türkiye sınırına yakın bazı bölgelerinde PKK bayrakları ve Abdullah Öcalan posterleri asıldı.



Suriye’de Esed güçleriyle Özgür Suriye Ordusu arasında çatışmalar Halep ve civarında yoğunlaşırken, Türkiye sınırındaki Kürt kentlerinde sessiz bekleyiş sürüyor.

Hürriyet gazetesinden Faruk Balıkçı'nın haberine göre, ülkedeki kaostan yararlanan PKK’lılar, Kürtlerin hakimiyetinde olan bazı sınır bölgelerinde kendi bayraklarını astı.

Amude ve diğer Kürt yerleşim biriminde, Abdullah Öcalan için gösteriler yapıldı. Öcalan’ın posterlerini taşıyan gruplar, “Öcalan’a özgürlük” sloganı attı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinin karşısındaki Dırbesiye’de tepe ve TV verici direklerine dev Kürt bayrakları, elektrik direklerine Türkiye’deki çatışmalarda ölen Suriyeli PKK’lıların fotoğrafları asıldı.