Suriye’de bayram kana bulandı

T24 - Esad rejimine karşı protestoların sürdüğü Suriye’de, Kurban Bayramı'nın ilk gününde gösterilerde 6 kişi yaşamını yitirdi. Gelişmeler, Arap Birliği’nin çözüm çabalarını tehlikeye atıyor.



Suriye’de bayram namazı sonrasında düzenlenen gösteriler kana bulandı. Muhaliflerin verdiği bilgilere göre, Humus kentinde göstericilere ateş açan güvenlik kuvvetleri, en az dört sivili öldürdü. Başkent Şam’ın 140 kilometre kuzeyinde bulunan ve muhalefetin güçlü olduğu Humus kenti, tanklar ve ağır silahlarla donatılmış Suriye ordu birlikleri tarafından çevrilmiş durumda.



Muhaliflerin oluşturduğu Suriye Devrimi Genel Komisyonu, Humus kentinin yanı sıra Hama ve Rastan kentlerinde düzenlenen gösterilerin sert bir şekilde bastırıldığını, olaylarda çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğunu açıkladı. Protestolarda 50'den fazla kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.



Suriye rejimi, yabancı ve bağımsız medya kuruluşlarının temsilcilerine vize vermediği için, bölgedeki gelişmeler hakkında sağlıklı bilgi alınamıyor.

Çözüm planı suya mı düşüyor?



Son gelişmeler, Arap Birliği’nin girişimleriyle Çarşamba günü üzerinde anlaşma sağlanan planın geleceğini de belirsizliğe soktu.



Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi, Suriye yönetimine çağrıda bulunarak, onay verdiği plana bağlı kalmasını istedi. El Arabi, planın başarısızlığa uğramasının, Suriye ve bölge için "korkunç sonuçlar" doğurabileceği uyarısında bulundu.



Arap Birliği’nin planı, ordu birliklerinin kentlerden çekilmesini, sivillerin korunmasını, medyaya getirilen sınırlamaların kalkmasını ve muhaliflerle diyalog başlatılmasını öngörüyordu.

Bayram öncesi gerginlik tırmanmıştı



Suriye'de Perşembe günü düzenlenen gösterilerde, 48'i Hama kentinde olmak üzere toplam 53 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.



Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Başkanı Rami Abdurrahman, protesto gösterilerinde ağır yaralı birçok kişi olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini söylemişti.

Esad'dan çelişkili adımlar



Bayram öncesi muhaliflere silahlarını bırakmaları çağrısında bulunan ve af çıkaran Beşar Esad yönetimi, Cumartesi günü 553 tutukluyu serbest bırakmıştı.



Suriye yönetimi operasyonlarda, yurtdışı bağlantılı olan ve ülkeyi bölmek isteyen silahlı çetelerle mücadele ettiğini savunuyor. Şam rejimi, silahlı saldırılarda bugüne kadar bin 100 güvenlik mensubunun öldürüldüğünü savunuyor. Birleşmiş Milletler’e göre, Şam yönetiminin operasyonlarında 3 binden fazla sivil yaşamını yitirdi.