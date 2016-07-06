T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye'de bayram dolayısıyla 72 saatlik ateşkes ilan edildi

Suriye’de Mart 2011’den beri yaşanan savaşta bugüne kadar 250 binden fazla kişi öldü

06 Temmuz 2016 18:13

Suriye, ramazan bayramı dolayısıyla ülke genelinde 72 saatlik ateşkes ilan etti.

Suriye ordusunun ramazan bayramı dolayısıyla ülkenin dört bir yanında 72 saatlik ateşkes ilan ettiği bildirildi.

Suriye resmi ajansı SANA’da yer alan haberde, Suriye ordusunun bamazan bayramı dolayısıyla bu gece saat 01.00’den başlayarak 8 Temmuz 2016 saat 00.00’a kadar ülkenin dört bir yanında 72 saatlik ateşkes ilan ettiği belirtildi.

Suriye’de Mart 2011’den beri yaşanan savaşta bugüne kadar 250 binden fazla kişi öldü.

ETİKETLER

suriyesuriye savaşıateşkes

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24