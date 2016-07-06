Suriye'de bayram dolayısıyla 72 saatlik ateşkes ilan edildi

Suriye, ramazan bayramı dolayısıyla ülke genelinde 72 saatlik ateşkes ilan etti.

Suriye ordusunun ramazan bayramı dolayısıyla ülkenin dört bir yanında 72 saatlik ateşkes ilan ettiği bildirildi.

Suriye resmi ajansı SANA’da yer alan haberde, Suriye ordusunun bamazan bayramı dolayısıyla bu gece saat 01.00’den başlayarak 8 Temmuz 2016 saat 00.00’a kadar ülkenin dört bir yanında 72 saatlik ateşkes ilan ettiği belirtildi.

Suriye’de Mart 2011’den beri yaşanan savaşta bugüne kadar 250 binden fazla kişi öldü.