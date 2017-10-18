Suriye'de ateşlenen silahlarla Ceylanpınar'da baba ve oğlu yaralandı

Şafak SAĞ- Hadi KURT/ŞANLIURFA, (DHA) - SURİYE Demokratik Güçleri\'nin, Rakka\'yı terör örgütü DEAŞ\'tan temizlediğini duyurmasının ardından Resulayn\'da yapılan kutlamalar sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar, Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar İlçesi\'nde 47 yaşındaki Abdulkadir Büyük ve oğlu 12 yaşındaki Yunus Büyük\'e isabet etti. Yaralanan baba ile oğlu, hastanede tedaviye alındı.

Büyük çoğunluğunun terör örgütü PYD\'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri\'nin Rakka kentinin DEAŞ\'tan temizlediğini duyurmasının ardından Türkiye sınırındaki Ceylanpınar İlçesi\'ne komşu Resulayn ve Akçakale İlçesi\'ne komşu Telabyad İlçesi\'nde de kutlamalar yapıldı. Resulayn\'daki kutlamalar sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar, Ceylanpınar\'da evlerinin damında oturan Abdulkadir Büyük\'ün parmağına ve oğlu Yunus Büyük\'ün bacağına isabet etti. Yaralanan baba ve oğlu, Ceylanpınar Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Abdulkadir Büyük, evinin damında oğluyla oturdukları sırada önce ses geldiğini, ardından yaralandıklarını belirterek, \"Oğlumun yaralandığını görünce hemen hastaneye geldik. Çok şükür durumumuz iyi\" dedi.

KORKUYA NEDEN OLDU

Kutlamalar sırasında ateşlenen silah sesleri, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde paniğe yol açtı. Sınır hattındaki güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ilçelerde, belediye hoparlörlerinden vatandaşların sınır hattından uzak durmaları istendi.

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