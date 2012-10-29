Suriye'de ateşkesin son gününde saldırı: 10 ölü

Suriye'de ateşkesin son gününde de çatışmalar sürüyor. Başkent Şam'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi. Muhalifler, savaş uçaklarının başkent Şam'ın yakınındaki bir bölgeye bombaladığını belirtti.

Suriye'de Esed güçleri ile muhalifler arasında Kurban Bayramı boyunca ateşkes kararı alınmasına rağmen ülke genelinde çatışmalar sürüyor. Başkent Şam'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 10 kişi öldü. Muhalifler, savaş uçaklarının başkent Şam'ın yakınlarında muhaliflerin güçlü olduğu Harat El Şıvam'ı bombaladığını belirtti.

Bölgenin tanklar tarafından kuşatıldığı da gelen bilgiler arasında. Muhalifler ilk defa bir günde bu kadar çok hava saldırısının gerçekleştiğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi Lakhdar Brahimi de, ateşkesin tam olarak uygulanamamasından üzüntü duyduğunu bildirdi. Brahimi, Birleşmiş Milletler'in bu aşamada Suriye'ye barış gücü gönderme planı bulunmadığını vurguladı.

'Suriye'de kriz derinleşecek'

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ise Suriye konusunda uluslararası fikir ayrılıklarının devam etmesi halinde durumun daha da kötüye gideceği uyarısında bulundu.

Güney Kore'de bulunan Ban Ki-Moon, BM'nin Suriye halkının yaşadığı acılara son vermek ve siyasi bir çözüm bulmak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.



Suriye'deki çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi gerektiğine işaret eden Ban Ki-Moon, BM'nin ve uluslararası toplumun Suriye sorununa çözüm bulmak için daha fazla çaba harcaması gerektiğine dikkat çekti.



