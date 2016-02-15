Suriye'de ateşkes umutları tükeniyor



Geçen hafta Münih Güvenlik Konferansı'nda Suriye için bir ateşkes planı üzerinde uzlaşmaya varılmasından kısa bir süre sonra, Türkiye'nin Suriye'de Azez yakınlarındaki Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) askeri kolu YPG (Halk Savunma Birlikleri) mevzilerini hedef alması Suriye'de tansiyonun bir kez daha tırmanmasına neden oldu. ABD ve Fransız hükümetleri, Türk hükümetinden PYD/YPG mevzilerine yönelik saldırının 'hemen durdurulmasını' isterken, Şam yönetimi ise Türkiye'nin saldırılara son vermemesi halinde BM Güvenlik Konseyi'ne başvuracağı tehdidinde bulundu. Ancak Başbakan Davutoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesinde Türkiye'nin geri adım atmayacağının sinyalini verdi.

Merkel ile dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Başbakan Davutoğlu, mevkidaşını Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Kürt güçlerinin elinde bulunan bölgelere yönelik top atışı konusunda bilgilendirdi. Davutoğlu görüşmede, "YPG'nin saldırgan nitelikteki eylemlerine müsaade edilmeyeceğini, güvenlik güçlerinin PYD/YPG'ye karşı gerekli mukabelede bulunduğunu ve bulunmaya da devam edeceğini" belirtti.

Obama: Bombardımanları sona erdirin

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Barack Obama ile Rusya lideri Putin'in bir telefon görüşmesi yaparak 11-12 Şubat tarihlerinde Almanya’nın Münih şehrinde gerçekleştirilen Uluslararası Suriye Destek Grubu toplantısının sonuçlarını değerlendirdiği bildirildi. Beyaz Saray'ın açıklamasında, görüşmede Başkan Obama'nın "Rusya'nın Suriye lideri Beşar Esad'a muhalif ılımlı gruplara yönelik hava bombardımanlarını sona erdirerek yapıcı bir rol oynayabileceğini" söylediği kaydedildi.

Ateşkes umutları suya mı düştü?

Kısa bir süre önce ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'nin bir 'dönüm noktası'nın eşiğinde olduğunu belirtmiş ve gelecek haftalarda alınacak kararların savaşı sona erdirebileceğini veya çatışmaları daha da yoğunlaştırabileceğini söylemişti. Ancak Suriye'deki gerginliğin, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın bölgeye kara birliklerini göndermeye karar vermesi halinde daha da tırmanmasından endişe ediliyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tuğgeneral Ahmet el-Asiri, askeri uzmanların olası bir operasyonun ayrıntılarını gelecek günlerde masaya yatıracağını açıkladı. İran ise Suudi Arabistan'ı olası bir kara operasyonuna karşı uyardı.

Geçen hafta Münih'te Uluslararası Suriye Destek Gurubu toplantısında Suriye'de çatışmaların 1 hafta içinde durdurulması ve kuşatma altındaki bölgelere hemen insani yardımların ulaştırılması konusunda uzlaşmaya varılmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ateşkesin başarıya ulaşması konusunda temkinli konuşmuş, 'tartışmaların Rusya'nın hava saldırılarını sonlandırması üzerine yoğunlaşması nedeniyle' ateşkesin başarılı olup olmayacağından şüphe duyduğunu belirtmişti. Aynı zamanda en büyük muhalif grup olan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu'nun koordinatörü Riyad Hicab da "Şimdi icraata ihtiyacımız var" sözleriyle endişelerini dile getirdi.