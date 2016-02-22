Suriye’de ateşkes tarihi belli oldu



ABD ile Rusya'nın, Suriye'de ateşkesin 27 Şubat'ta başlaması konusunda anlaştığı bildirildi. Reuters haber ajansına konuşan Batılı diplomatik kaynaklar, ateşkesin IŞİD ve El Kaide bağlantılı El Nusra örgütlerini kapsamayacağını belirtti. Anlaşmayla ilgili resmi açıklamanın iki ülke liderleri tarafından yapılması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry pazar günü Suriye‘de çatışmaları sona erdirmeye yönelik bir plan üzerinde uzlaşıldığını, ABD ve Rusya liderlerinin anlaşmanın uygulanması konusunda ‘önümüzdeki günlerde‘ görüşeceğini belirtmişti. Anlaşmanın ‘cihatçı olmayan asilerle hükümet birlikleri arasındaki çatışmaları kapsayacağı, IŞİD ve diğer aşırı grupların sürece dahil edilmeyeceği vurgulanmıştı. Münih Güvenlik Konferansı'nda üzerinde uzlaşmaya varılan ve 19 Şubat'ta başlaması öngörülen ateşkes yürürlüğe girememişti.

Anlaşma, abluka altındaki yerleşim bölgelerine insani yardımların ulaştırılmasının sağlanması ve Cenevre'de başlatılan barış görüşmelerine 25 Şubat'tan itibaren devam edilmesini de öngörüyordu.

Diğer yandan Suriye'deki muhalif grupların çatı örgütü Yüksek Müzakere Komitesi (YMK), pazartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. YMK sözcüsü, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada Riyad'daki görüşmelerin iki ya da üç gün süreceğini belirtti. YMK, varılacak herhangi bir ateşkesin, Rusya, İran ve Esad rejimini destekleyen yabancı savaşçıların saldırıları durdurması için garantiler içermesi gerektiğini açıklamıştı.