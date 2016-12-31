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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'de ateşkes ne durumda?

Ateşkes, perşembe gece yarısından itibaren yürürlüğe girmişti

31 Aralık 2016 21:50

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Ankara ve Moskova'nın garantörlüğünde Suriye'de ilan edilerek perşembe gece yarısından itibaren yürürlüğe giren ateşkese genel anlamda uyulduğunu duyurdu. Kuruluş Şam yakınlarındaki Barada Vadisi civarında ve sınır kenti Dera'da ise zaman zaman ateşkesin ihlal edildiğini kaydetti.

Geçen hafta Barada Vadisi'nde Şam'a giden su kaynaklarının terörist gruplar tarafından zehirlenmesinin ardından kente su arzı durdurulmuştu. O zamandan bu yana başkentte sular akmıyor.

Suriye ordusu ateşkese IŞİD ve sonradan adını Fetih El Şam örgütü olarak değiştiren El Nusra Cephesi'nin dahil olmadığını açıklamıştı. Özgür Suriye Ordusu YPG'nin de ateşkesin dışında tutulduğunu bildirmişti. Muhalifler ise Fetih El Şam örgütünün ateşkese dahil olduğu görüşünde.

TSK’dan 12 IŞİD hedefine hava harekatı

Bu arada Anadolu Ajansı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yaşanan çatışmalarda 23 IŞİD terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Haberde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakların El Bab, Suflaniyah, Kabr Al Mukri, Bzagah, Tadif ve Abu Jabbar'daki 12 IŞİD hedefine yönelik hava harekatı düzenlediği kaydedildi. Harekatta silah mevzisi ve karargah olarak kullanılan 12 binanın imha edildiği bildirildi.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa,BW/JD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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