Suriye'de ateşkes beklentisi

Suriye'de hava saldırılarıyla geçen kanlı haftasonunun ardından bugün güneşin batmasından itibaren ateşkes dönemine geçilmesi bekleniyor.

10 gün sürecek ateşkesi, ABD ve Rusya'nın ortak hava saldırılarının izlemesi bekleniyor.

Suriye devlet medyası Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın, Rusya ve ABD arasında Cuma gecesi geç saatlerde Cenevre'de varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Ancak silahlı muhalif grupların ateşkese uyup uymayacağı meçhul.

Özgür Suriye Ordusu ABD yönetimine yaptığı açıklamada, ateşkesle "olumlu bir işbirliği" yapacaklarını söylerken, ateşkesin hükümetin çıkarına olmasından kaygı duyduklarını söylediler.

Bir diğer grup, ekili radikal İslamcı örgütlerden Ahrar El Şam ise ateşkesi reddetti.

Örgütün iki numaralı ismi Ali el Ömer bir videoyla yaptığı açıklamada "Altı yıldır savaş çilesini çeken isyankar bir halk yarım çözümleri kabul edemez" dedi.

Ancak ateşkesi bozup bozmayacakları konusunda net bir şey söylemedi.

Ateşkesten ünce Suriye hükümetinin, muhaliflerin elindeki bölgelerde düzenledikleri hava saldırıları sonucu 100 dolayında kişi öldü.

Rus uçaklarının İdlib ve Halep'de saldırılar düzenlediği belirtildi.

Plan uyarınca, Suriye Ordusu muhaliflerin elindeki yerlerde muharip operasyonların son verecek.

Rusya ve ABD daha sonra aralarında IŞİD ve Şam Fetih Cephesi'nin de bulunduğu cihatçı örgütlerle savaşmak için bir ortak karargah oluşturacak.