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Dünya

Suriye'de ateşkes başladı

"Kaydedilen ilerlemeler bizi cesaretlendiriyor"

09 Temmuz 2017 15:44

Suriye'nin Güneybatısı için, Rusya ve ABD arasında varılan ateşkes anlaşması bugün saat 12:00'de yürürlüğe girdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ateşkesin yürürlüğe giren bölgelerin ABD için çok önemli olduğu belirtildi ve "Kaydedilen ilerlemeler bizi cesaretlendiriyor" denildi. 

Trump- Putin ile anlaşmanın ayrıntılarını görüştükten sonra G-20 zirvesi için bulunduğu Hamburg'da aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Başbakanı Merkel'in de bulunduğu bir çok liderle Suriye'nin Güneybatısı için varılan anlaşmayı bir kez daha konuştu. 

Beyaz Saray'ın açıklamasında ABD, IŞİD’i yenmeye, Suriye'deki ihtilafa son vermeye, acıyı azaltmaya ve  Suriyelilerin  evlerine dönmelerini  taahhüt ediyor. Bu anlaşma bu ortak hedeflere doğru atılan önemli bir adımdır" denildi.

ABD, Rusya ve Ürdün bizzat anlaşmanın hayata geçmesi için garantör pozisyonda olduğu belirtildi.

 

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