Suriye'de ateşkes 48 saat uzatıldı



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Washington'daki açıklamasında Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un yaptıkları telefon görüşmesinde, Suriye'de ateşkesin 2 gün daha uzatılması konusunda görüş birliğine vardığını duyurdu. Toner, kimi noktalarda ihlal edilmesine karşın, pazartesi günü yürürlüğe giren geçici ateşkesin Suriye'de şiddet eylemlerini büyük ölçüde azalttığını ifade etti. Sözcü Toner, bundan sonraki hedefin yedi günlük ateşkes olduğunu belirtti. Lavrov ile Kerry'nin görüşmede, "ateşkesin genel anlamıyla yürürlükte kalması" üzerinde mutabakata vardığı bildirildi.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise tarafları ateşkesin 48 saat daha uzatılmasına çağıranın Rusya olduğu belirtildi.

Rusya: Ateşkes 60 kez ihlal edildi

Rusya ile ABD geçen cuma günü Suriye'de çatışmasızlık üzerinde anlaşmaya varmıştı. Anlaşma, ateşkesin yedi gün yürürlükte kalması halinde, cihatçılara karşı mücadelenin koordineli yürütülmesini öngörüyordu. Ateşkesin ilk bölümü çarşamba akşamı sona erdi. Muhalif gruplardan, ateşkesin uzatılmasına bağlı kalıp kalmayacakları yönünde henüz bir açıklama yapılmadı. Radikal İslamcı örgütler IŞİD ile Fetih El Şam Cephesi, ateşkesin dışında tutulmuştu. Suriye'de çok sayıda isyancı grup, eski adıyla El Nusra Cephesi olarak bilinen Fetih El Şam Cephesi ile yakın hareket ediyor.

Rus Ordusu'ndan General Viktor Posnichir, Fetih El Şam Cephesi'nin ateşkesi açık bir şekilde reddettiğini söyledi. Rus General, ateşkesin şimdiye kadar 60 kez ihlal edildiğini savundu.

2011 yılının Mart ayında başlayan Suriye iç savaşında bugüne kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Birkaç gündür yürürlükte olan ateşkesin ülkede barış müzakerelerine kapı aralaması umuluyor. Şubat ayında yürürlüğe giren ateşkes, birkaç hafta sonra bozulmuştu.