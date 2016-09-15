Suriye'de ateşkes 48 saat uzatıldı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de ilan edilen 7 günlük ateşkesin 48 saat uzatılması konusunda anlaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında,Suriye'deki ateşkesin son durumuyla ilgili soruları yanıtladı.

Kerry ve Lavrov'un, bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Toner, iki bakanın Suriye'de 12 Eylül Pazartesi günü başlayan 7 günlük ateşkesin iki gün uzatılması konusunda anlaştığını söyledi.

Önceki günlere kıyasla Suriye genelinde şiddetin belli ölçüde azaldığını vurgulayan Toner, hala bazı ihlallerin yaşandığı bilgisinin geldiğini aktardı.

Esed rejimine bağlı askerler ile bazı muhaliflerin ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini anlatan Toner, Moskova'ya "Esed üzerindeki etkisini kullanması ve insani yardımların yerine ulaştırılmasını sağlaması" çağrısında bulundu.

"İnsani yardımların yerlerine ulaştırıldığını henüz görmüyoruz." diyen Toner, Rusların Esed üzerinde daha fazla baskı kurması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kurban Bayramı'nda Suriye'de çatışmaların durması konusunda ABD ile Rusya arasında 9 Eylül Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde anlaşmaya varılmıştı. Bir hafta süreceği açıklanan ateşkes, 12 Eylül Pazartesi günü Suriye yerel saatiyle 18.45'te yürürlüğe girmişti.