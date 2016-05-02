Suriye'de ateşkes 48 saat daha uzatıldı

Suriye ordusu Şam ve çevresinde çatışmaların askıya alındığı "sukunet rejiminin" 48 saat daha uzatıldığını açıkladı.Suriye ordusu pazar günü de başkentte çatışmasızlığı 24 saat uzatmıştı.

Suriye hükümeti cuma günü başkent Şam ve Doğu Guta bölgesinde "sukunet rejimi" ilan etmişti. Suriye ordusunun son açıklamasında ülkenin kuzeyindeki Lazkiye bölgesine ilişkin 72 saatlik çatışmasızlık kararından söz edilmedi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'deki hassas ateşkesi güçlendirmek amacıyla temaslarda bulunmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gitti.

Cenevre'de ilk olarak Ürdün Dışişleri Bakanı Nasser Judeh ile görüşen Kerry, "Önümüzdeki saatler çok kritik. Rusya ile işbirliği yapmak istiyoruz" dedi.

Kerry, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel bin Ahmed Al-Jubeir ve BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'yla bir araya gelecek.

Staffan de Mistura, ABD ve Rusya'dan, ilan edilmesine büyük katkı sağladıkları ateşkesin sürmesi için devreye girmelerini istemişti.

BM Özel Temsilcisi, önceliğin Suriye'nin Halep kentindeki çatışmaların son bulması olduğunu söyledi. Rejim ve muhalifler arasında bölünen kentteki çatışmalarda son 10 günde 250'den fazla sivil ölmüştü. Kentte birçok bölgeye uzun süredir ve su ve elektrik verilemiyor.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Cenevre'deki temasları öncesi dün akşam Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Suriye'de son günlerde yaşanan gelişmeler ve özellikle Halep'te sivillere yönelik saldırılar ele alındı.

ABD: Rusya, Şam'a baskı yapmalı

Washington, Şam yönetimini, Halep ve çevresinde "orantısız" hava saldırıları düzenlemekle suçluyor.

ABD Rusya'dan, bu saldırıları durdurması için Şam'a baskı yapması çağrısında bulunuyor.

Rusya ve Suriye ise Halep'teki saldırılarda, 27 Şubat'ta ilan edilen ateşkese dahil edilmeyen, El Kaide ile bağlantılı Nusra Cephesi'nin hedef alındığını savunuyor.

Şam rejimi ve muhalifler arasında Cenevre'de yeni barış görüşmelerinin 10 Mart Salı günü başlaması planlanıyor.