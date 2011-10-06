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Dünya

Suriye'de askerlerden köylere baskın BEYRUT (A.A)

06 Ekim 2011 17:19

-Suriye'de askerlerden köylere baskın BEYRUT (A.A) - 06.10.2011 - Suriye'de askerlerin Türkiye sınırı yakanlarındaki köylere yaptığı baskınlarda 7 kişinin öldüğü bildirildi. Merkezi Londra'daki Suriye İnsan Hakları Örgütü, Cebel El Zaviye bölgesindeki köylere düzenlenen baskınlarda çıkan çatışmalarda ölenlerin 4'ünün asker olduğunu belirtti. Ordunun, askerden kaçıp Cebel El Zaviye bölgesinde faaliyet gösteren kişileri takip ettiği bildiriliyor. Suriyeli muhaliflerin Yerel Koordinasyon Komitesi'nden yapılan açıklamada ise operasyonlarda 3 kişinin öldüğünün öğrenildiği, ancak asker kayıpları hakkında bilgi sahibi olunmadığı kaydedildi. Suriye'de ordudan kaçıp kendilerine Özgür Suriye Ordusu adını veren bir grubun, muhaliflerin taleplerini aylardır şiddetle bastıran Şam yönetimine karşı ilk silahlı mücadeleyi başlattığı bildiriliyor.

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