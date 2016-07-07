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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'de askeri koordinasyon geliştirilecek

ABD ve Rusya liderleri, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Suriye'de askeri koordinasyonun iyileştirilmesi kararı aldı.

07 Temmuz 2016 13:07


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Suriye'deki gelişmelerle ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Kremlin'den yapılan açıklamada, iki ülkenin Suriye'deki askeri faaliyetlerini daha iyi koordine etme kararı aldığı bildirildi.

Putin'in görüşmede Obama'dan ılımlı muhalif grupların Nusra ve diğer radikal gruplarla arasına mesafe koyması konusunda destek istediği kaydedildi. İki lider ayrıca BM himayesinde gerçekleştirilen barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasının gerekliliğini vurguladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da iki liderin Nusra ve IŞİD'e karşı zafer kazanma konusunda kararlılıklarını vurguladıkları, Obama'nın ayrıca Putin'den sivillere yönelik saldırıları durdurması için Suriye rejimi üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istediği belirtildi.

Rusya haziran ayında Nusra Cephesi'ne karşı ABD ile ortak saldırı teklifinde bulunmuştu. Rusya'nın mayıs ayında Suriye'deki cihatçı gruplara karşı ortak operasyon düzenleme önerisi Washington tarafından reddedilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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