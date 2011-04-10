-SURİYE'DE ASKERİ ARACA SALDIRI ŞAM (A.A) - 10.04.2011 - Suriye'nin Tartus kentine bağlı Banyas ilçesinde askeri bir araca silahlı saldırıda bulunulduğu ve bir subayın hayatını kaybettiği bildirildi. Resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, "Tartus kentine Banyas ilçesinde askeri bir araca kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda, bir subayın hayatını kaybettiği, araçta bulunan birkaç kişinin de yaralandığı" kaydedildi. Banyas'ta sabahın erken saatlerinde başlayan olayların büyümesinin ardından ilçeye orduya bağlı birlik sevk edildiği ve zaman zaman çatışmaların meydana geldiği belirtiliyor. Sağlıklı bilgi alınamayan ilçedeki olaylarda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin kesin bilgi bulunmuyor.