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Dünya

Suriye'de askeri araca saldırı: 7 ölü ŞAM (A.A)

26 Ekim 2011 01:39

-Suriye'de askeri araca saldırı: 7 ölü ŞAM (A.A) - 25.10.2011 - Yönetim karşıtı protesto gösterilerinin 7 aydan fazla bir süredir devam ettiği Suriye'de, askeri konvoya yapılan silahlı saldırı sonucu 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, ülkenin kuzeyinde yer alan İdlib kentinde ordudan ayrılan askerler tarafından askeri konvoya yapılan saldırıda biri subay 7 askerin yaşamını yitirdiğini belirtti. Suriye Devrimi Genel Konseyi de yönetim karşıtı protesto gösterilerinin başlamasından bu yana Suriye güvenlik güçlerinin 30 bin civarında kişiyi tutukladığını ifade ederken, Suriyeli muhalifler ise yarın ülke genelinde grev çağrısı yaptı. Arap Birliği'nden gözlemcilerin yarın Şam'a gelmesi beklenirken, Devlet Başkanı Beşar Esad yanlıları yarın için başkent Şam'ın en büyük meydanlarından Emevi Meydanı'nda kitlesel bir gösteriye hazırlanıyor.

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