Suriye'de artık iki resmi sorun var: Esed rejimi ve PKK

Beşar Esed rejimi ile ipleri kopartan Ankara , Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Güvenlik Zirvesi’nde izleyeceği yol haritasını şekillendirdi. Suriye’nin artık Irak gibi PKK ’nın varlık gösterdiği bir ülke olduğu görüşü 99’dan beri ilk kez resmi bir açıklamaya yansıdı. Zirve bildirisinde “ PKK ’nın komşu ülkelerdeki faaliyetleri” ifadesi kullanıldı.

Başbakanlık’taki zirveye Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu , Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz , İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel , MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala da katıldı. 2 saat 15 dakika süren toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada, “Suriye’de yaşanan son gelişmeler üzerinde de durulmuş, bölücü terör örgütünün ülkemizdeki ve komşu ülkelerdeki faaliyetleri ele alınmıştır. Terörle mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaların gözden geçirildiği toplantıda, ulusal güvenliğimizi ilgilendiren her alanda alınacak ilave tedbirler de görüşülmüştür” denildi.Toplantıda, MİT, PKK ’nın Suriye faaliyetleri ve Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) PKK ile ilişkisine dair brifing verdi. Toplantıda, Esed’in kimyasal silah kullanması ihtimali ve olası mülteci akını da ele alındı. Toplantının ardından Davutoğlu ile Fidan, Başbakanlık’tan aynı araçla ayrıldı. Davutoğlu ve Fidan’ın Irak Milli Güvenlik Yüksek Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Baghari ile görüşmek üzere Dışişleri’ne geçtiği belirtildi.

Bu arada, Erdoğan’ın önceki gün iftarda buluştuğu Hamas’ın siyasi lideri Halid Meşal ile de konuştuğu ve Suriye politikası konusunda destek istediği belirtildi.

'Sınırötesi' tezkere iddiası

Hükümetin, Kuzey Suriye’deki PKK varlığını ‘görmemezlikten gelmesinin mümkün olmadığını’ ifade eden kaynaklar, Beşar Esed'in PKK ’yı Türkiye ’ye karşı koz olarak kullandığını, ‘aynı hatayı’ babası Hafız Esed’in PKK lideri Abdullah Öcalan ’a kucak açarak yaptığını hatırlattı. Türkiye ’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu hatırlatan kaynaklar, bölgedeki PKK varlığının güçlenmesi ve Türkiye ’ye yönelik saldırı düzenlemesi halinde meşru müdafaa hakkı bulunduğunu belirtti. Bu kapsamda hükümetin daha önce Kuzey Irak ’ta yaptığı gibi Kuzey Suriye’yi de kapsayacak sınırötesi operasyon yapmak için Meclis’ten yetki almasının gündemde olduğu belirtildi. (Tarık Işık/Radikal)