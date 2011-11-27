-Suriye'de Arap Birliği protesto edildi ŞAM (A.A) - 27.11.2011 - Arap Birliği'nin Suriye hakkında yaptırım kararları almasının ardından Beşşar Esad yanlıları sokaklara indi. Başkent Şam'ın Yedi Deniz Meydanı'na akın eden Suriyeliler, ellerinde Devlet Başkanı Beşşar Esad posterleri, Suriye, Hizbullah, Rusya ve Çin bayraklarıyla Arap Birliği'ni protesto ettiler. Göstericiler, birliğin kararlarının kendilerini yıkamayacağını, başkanlarından vazgeçmeyeceklerini ve Suriye'nin bu krizi en yakın zamanda aşacağını belirtti. Adının Usame olduğunu söyleyen bir gösterici, elindeki Esad posterini göstererek "Kimse bizi yıkamaz", "Halk ve ordu Beşşar'ın yanında" diyerek Suriye'nin bu krizden daha güçlü bir şekilde çıkacağını dile getirdi. Gösteriye bazı askerlerin katılması da dikkati çekti. Suriye yönetimi konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, bazı Suriye basın organları haberi, "Arap Birliği Suriye halkına yaptırım uygulama kararı aldı" şeklinde duyurdu.