-SURİYE'DE AMAÇLANAN MEZHEPSEL ÇATIŞMA ŞAM (A.A) - 28.03.2011 - Suriye'nin Lazkiye kentinde yaşanan olaylara tanık olan bir Türk işadamı, kentte Alevilerle Sünniler arasında çatışma yaratılmaya çalışıldığını söyledi. AA muhabirine konuşan işadamı, olayları başlatan ilk kıvılcıma tanık olduğunu belirterek şunları anlattı: "Şeyh Zair Meydanı'na silahlı adamlar geldi. İşyerim meydana bakıyor, olanların hepsini gördüm. Hepsinin elinde kalaşnikof vardı. Etrafa ateş ediyorlardı. İçlerinden biri elinde silahıyla 7 katlı bir binaya çıkmaya çalıştı. O adamı etraftaki esnaf yakaladı, adam Ürdünlü çıktı" diye konuştu. Adının açıklanmasını istemeyen Türk işadamı, aynı silahlı grup tarafından meydanın etrafındaki işyerlerinin ateşe verildiğini kaydederek, "Bu olurken, etrafta birçok sivil insan vardı. Polis o gruptakileri yakalamaya çalıştı, ama ateş etmedi" dedi. Lazkiye kentinde "mezhepsel bir çatışma yaratılmaya çalışıldığını" savunan işadamı, "kentte iki tarafı birbirine düşürmek için kimlikleri belirsiz kişilerin eylemler yaptığı" görüşünü dile getirdi. Türk işadamı, "Evim Alevi mahallesinde. Dün de bir araba mahalleden hızla geçerken bir taraftan da etrafa ateş ediyordu. Artık Lazkiye'de halk, Alevi ve Sünniler birlikte hareket ediyor. Halk Filistin, Cezayir ve Ürdün vatandaşı olan silahlı kişileri yakaladı" diye konuştu. -ÇALINTI PLAKAYA DİKKAT- Türk işadamı, "yabancı uyruklu silahlı kişilerin kent içinde araçlarla gezdiklerini, sahte veya çalıntı plaka kullandıklarını" söyledi. Kent halkının birbirini araçları ve plakalarıyla ilgili uyardığını belirten işadamı, "Bu adamlar Türk plakası da kullanabilirler. Lazkiye'ye her gün Hatay'dan, Mersin'den çok sayıda Türk geliyor. Tanıdığım Türkleri uyarıyorum" dedi. Lazkiye kentinde üç gün önce "kent meydanındaki protestocuların üzerine güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu" olayların başladığı öne sürülmüştü. Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın politika ve medya danışmanı Buseyna Şaban, önceki gün yaptığı açıklamada, "yabancı uyruklu silahlı bazı kişilerin kentteki yüksek binalara çıkarak aşağıya ateş ettiğini, olaylar sırasında güvenlik güçlerinin ateş açmadığını" söylemişti. Kentte iki gün süren olaylarda ikisi protestocu olmak üzere 10 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 150 kişiden 130'unun güvenlik güçleri mensupları olduğu bildirilmişti.