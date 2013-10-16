Suriye'de açlık, kedi ve köpek eti yemeye zorlayacak seviyede

Suriye 'deki din adamları, normal koşullarda yenilmesi haram sayılan hayvanların Şam'ın açlık tehdidi karşısındaki halkı tarafından yenebileceğini bir fetvayla duyurdu. Fetva özellikle muhaliflerin kontrolündeki bazı bölgeler için geçerli.

Ölülerini de yemek zorunda kalabilirler

NTV'nin haberine göre, fetvayı veren din adamları, bölgede yaşam koşullarının daha da kötüleşmesi halinde insanların ölülerini yemek zorunda kalacağını söyledi.

Din adamları bunun aynı zamanda bütün dünyanın duyması gereken bir yardım çığlığı olduğunu da vurguladı. Suriye'de iç savaş başladığından bu yana benzer fetvalar en yoğun çatışmaların yaşandığı sıralarda Humus ve Halep'te de yayınlanmıştı.