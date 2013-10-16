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Dünya

Suriye'de açlık, kedi ve köpek eti yemeye zorlayacak seviyede

Başkent Şam'ın çevresindeki, muhaliflerin elinde bulunan bazı bölgelerde açlığın geldiği seviye, din adamlarına 'eşek, kedi ve köpek yiyin' fetvası verdirdi

16 Ekim 2013 01:25

Suriye 'deki din adamları, normal koşullarda yenilmesi haram sayılan hayvanların Şam'ın açlık tehdidi karşısındaki halkı tarafından yenebileceğini bir fetvayla duyurdu. Fetva özellikle muhaliflerin kontrolündeki bazı bölgeler için geçerli.
 

Ölülerini de yemek zorunda kalabilirler

 
NTV'nin haberine göre, fetvayı veren din adamları, bölgede yaşam koşullarının daha da kötüleşmesi halinde insanların ölülerini yemek zorunda kalacağını söyledi.
Din adamları bunun aynı zamanda bütün dünyanın duyması gereken bir yardım çığlığı olduğunu da vurguladı.  Suriye'de iç savaş başladığından bu yana benzer fetvalar en yoğun çatışmaların yaşandığı sıralarda Humus ve Halep'te de yayınlanmıştı.

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