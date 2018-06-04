T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriye'de ABD-Fransız askeri üssünde patlama

Üste yaklaşık 200 ABD askeri ve 75 Fransız özel kuvvet personeli bulunuyordu

04 Haziran 2018 15:45

Suriye'nin kuzeyinde YPG kontorlündeki Ayn İsa beldesinde ABD ve Fransız askerlerinin bulunduğu üste büyük bir patlama meydana geldi. Üste yaklaşık 200 ABD askeri ve 75 Fransız özel kuvvet personeli bulunuyor.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, dün gece Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa'da askeri üste patlama oldu. 

Yerel kaynaklar, patlamanın mühimmatın infilak etmesinden kaynaklandığını savundu.

Üs içinde yaklaşık 200 kişilik ABD kuvveti ile 75 kadar Fransız özel kuvveti askerinin konuşlandığı biliniyor. 

ETİKETLER

SuriyeABDFransaişgal
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24