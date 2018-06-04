Suriye'de ABD-Fransız askeri üssünde patlama

Suriye'nin kuzeyinde YPG kontorlündeki Ayn İsa beldesinde ABD ve Fransız askerlerinin bulunduğu üste büyük bir patlama meydana geldi. Üste yaklaşık 200 ABD askeri ve 75 Fransız özel kuvvet personeli bulunuyor.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, dün gece Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa'da askeri üste patlama oldu.



Yerel kaynaklar, patlamanın mühimmatın infilak etmesinden kaynaklandığını savundu.



Üs içinde yaklaşık 200 kişilik ABD kuvveti ile 75 kadar Fransız özel kuvveti askerinin konuşlandığı biliniyor.