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Dünya

Suriye'de 750 kişinin öldüği belgelendi

Ulusal İnsan Hakları Örgütü, ülkedeki protesto gösterilerine yönelik müdahalelerde şimdiye kadar 750 kişinin öldüğünü belgelediklerini açıkladı.

11 Mayıs 2011 03:00

T24- Suriye merkezli Ulusal İnsan Hakları Örgütü, ülkedeki protesto gösterilerine yönelik müdahalelerde şimdiye kadar 750 kişinin öldüğünü belgelediklerini açıkladı.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Suriye Ulusal İnsan Hakları Örgütü, ölenlerin isim, yaş, ölüm yeri ve sebeplerini tek tek belirlediklerini duyurdu.

Yönetimlerini devirmeyi başaran ve diğer Arap ülkelerindeki rejim karşıtı protestoları tetikleyen Tunus'ta 219, Mısır'da ise 846 kişi ölmüştü.
Suriye Ulusal İnsan Hakları Örgütü Başkanı Ahmet Kurabi, son iki ayda binlerce kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 9 bininin hala gözaltında olduğunu söyledi.

Şam İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden vazgeçiyor

Birleşmiş Milletler kaynakları, Suriye'nin bir süredir BM İnsan Hakları Konseyi üyeliği için yürüttüğü kampanyadan vazgeçtiğini duyurdu.

Şam yönetiminden ise henüz doğrulama gelmedi.

Barışçıl gösterilere sert müdahalesi nedeniyle tepki toplayan Suriye, bir süredir üyelik yarışından çekilmesi konusunda baskı altındaydı.

BM İnsan Hakları Konseyi'ne üye olmak isteyen ülkelerin insan hakları karnesine bakılmıyor.

Bunun yerine her bölge bir aday çıkarıyor.

Birleşmiş Milletler yetkilileri Suriye'nin yerine Kuveyt'in adaylık için başvuracağını belirtiyor.

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